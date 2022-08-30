محمد محسن يتألق بأغنية «اسلمي يا مصر» على مسرح محكى القلعة

أحيا الفنان محمد محسن، ثاني فقرات الليلة الرابعة عشر من مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام في قلعة صلاح الدين.

محمد محسن يشدو لمصر

وزلزل محسن، مسرح القلعة عندما أنشد «اسلمي يا مصر انني الفداء»، بالتحديد مقطع «لكي يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي».

وكانت الفنانة نوران أبو طالب، بدأت فقراتها بأداء أغنيتها الخاصة «فوازير»، وطلبت من الجمهور التفاعل مع الأغنيات التي تقدمها.

يذكر أن الحفل يذاع بشكل حصري عبر قناة «الحياة» التي تنفرد منذ بداية المهرجان بنقل كل فعالياته على الهواء، وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة انطلقت فعالياته في 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في الفعاليات؛ بينهم مدحت صالح، وعلي الحجار، وهاني شاكر ونوال الزغبي، وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.