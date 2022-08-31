البابا تواضروس: ملتقى لوجوس يعطي انطباعات قوية عن الجمهورية الجديدة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الشباب المشارك في ملتقى شباب لوجوس، إذ ذكر أنهم يقدمون صورة إيجابية قوية جدًا عن مصر، وتمثل جزءا من القوة الناعمة لمصر، «الحقيقة إنهم لهم دور كبير أوي، اتقابلوا مع سفراء الدول بتاعتهم هنا في مصر، وقولنا لهم لما ترجعوا بلادكم تروحوا تزوروا السفارة المصرية أو القنصلية في بلادكم، وتقابلوا القنصل أو السفير وتتكلموا معاهم، وتقولوا انتوا عملتوا إيه وشوفتوا إيه وزوتوا إيه».

نسعى لاستمرار التواصل بين الكنيسة والسفارات

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر ساعة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أنه ناشدهم بهذا الأمر، حتى يكون هناك تواصل بين الكنيسة والسفارات، ومع اهتمام الدولة المصرية بكل أجهزتها في مصر على هذا الأمر، سيعطي الانطباعات القوية للغاية عن الجمهورية الجديدة الموجودة في مصر وتنمو يومًا بعد يوم، أما بالنسبة للملتقى الرابع، «لسه مفكرناش فيه، احنا بنعمل مجموعة عمل، مجموعة تفكر الأول بس الحقيقة لسه مشكلتهاش».

معرض لهيئات مصرية وهيئات كنسية يتعرف عليها الشباب

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «بنشكل مجموعة عشان تقعد تفكر إيه اللي ممكن يتم والدراسة فيه، ونتلافى أي أخطاء تكون حصلت، وإزاي يبقى فيه جديد يضاف، لسه مفكرناش بأمانة، لكن مثلا، الملتقى الثالث كان فيه حاجة جديدة أوي عملنا معرض لهيئات مصرية وهيئات كنسية يتعرف عليها الشباب، كان أول مرة يتعرفوا على دور وزارة الهجرة ودور وزارة البيئة، ودور وزارة الداخلية وازاي بتساعدهم في مشكلات الجوازات بتاعتهم، وكذلك وزارة الدفاع في مشكلات التجنيد».