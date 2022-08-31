البابا تواضروس: شعارنا في ملتقى لاجوس «المحبة لا تسقط أبدا»

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن التحديات التي واجهت الشباب والشابات الذين حضروا ملتقى شباب لوجوس، إذ قال «كان فيه تحديات غصب عننا، أغسطس ده شهر حر أوي مثلا، وده كان تحدي، لكن في نفس الوقت الشهر ده ممتلئ بالفاكهة المصرية الجميلة اللي مش موجودة في بلاد كتيرة، زي المانجو والتفاح والعنب والحاجات الجميلة الحلوة دي، والحاجات اللي بيدقوها ملهاش نفس الطعم في بلادهم».

المسافات البعيدة من ضمن التحديات

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر ساعة»، ويعرض على شاشة «extra news»، أنه من ضمن التحديات أيضًا المسافات البعيدة، «فيه ناس كانوا جايين من استراليا، وفي نفس الوقت فيه ناس جايين من الكويت، ده تحدي كبير عشان نضبط برنامج مع دول ودول، وكنا عاوزين نحط لهم كم كبير من الزيارات بس الوقت صغير فكان وقت نومهم قليل، تحديات من هذه الصورة فقط، والحمد لله كل التحديات كانت تمر بسلام ورجعوا بلادهم بسلام».

الموضوعات الروحية التي تناولها كانت تدور حول مجالات الحب الخمسة

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الموضوعات الروحية التي تناولها كانت تدور حول مجالات الحب الخمسة، «حطينا شعار جميل وهو (المحبة لا تسقط أبدا) الإنسان كائن يحتاج إلى المحبة، أي إنسان في العالم مهما كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، محتاج المحبة، المحبة في عمله والمحبة في علاقاته الإنسانية بصفة عامة، والإنسان دائما يقولوا عليه كائن جائع إلى الحب، الطفل عاوز اللي يحبه، الشاب عاوز اللي يحبه، المسؤول أو الكبير يحتاجون إلى الحب».

الإنسان دائما كائن جائع إلى الحب

وتابع: «مهما كان الإنسان إيه، هو محتاج دائما الحب ده لأن الحب ده هو مفتاح قلب، عشان كده خلينا الأولاد يرفعوا دائما الشعار، المحبة لا تسقط أبدا، أنا أقيم علاقاتي وأقيم كلامي، وأقيم معاملاتي مبنية على الحب، حب الإنسان الآخر في أي مكان».