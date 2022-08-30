«التعليم العالي»: طفرة غير مسبوقة في الجامعات وتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وأهداف الخطة المقبلة التى سيبدأ العمل بها منذ أول يوم له بأروقة وزارة التعليم العالى، موضحاً أنه سيواصل تنفيذ الخطة القومية لمشروعات الجامعات الجديدة، سواء الأهلية أو التكنولوجية مع سرعة انتهاء كافة التوجيهات الرامية لسرعة الدراسة بها مطلع سبتمبر المقبل، وهى 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية، و7 جامعات تكنولوجية جديدة تدخل الخدمة مطلع أكتوبر وتبدأ الدراسة بها.

وأضاف «عاشور» لـ«الوطن» أنه سيتم استكمال العمل بكل ملفات الجامعات الجديدة والبرامج الجديدة التى تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والتوسع فيها وربطها بسوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالى أن الوزارة ستعلن خلال أيام الخطة المستقبلية لـ30 عاماً مقبلة، لافتاً إلى أنه يجرى العمل عليها للانتهاء منها، والعمل سيشمل متابعة ملف التصنيفات العالمية للجامعات والعمل على رفع تصنيفها، مؤكداً أن الخطة المُستقبلية للوزارة ستشهد مواصلة تنفيذ كل ملفات تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يُحقق خطة الدولة، لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال البناء على ما جرى من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة فى هذا القطاع الحيوى.

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمى جديد

وأضاف «عاشور» أنه سيتابع تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التى سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسى الجديد 2022- 2023، فضلاً عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية والبرامج الدراسية الجديدة واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية، والاستمرار فى جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، والاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مشيراً إلى أنه سيجرى العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين.

إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية الدولية المعتمدة فى العاصمة الإدارية لمواجهة ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج

وأوضح «عاشور» أن هناك رؤية تم وضعها للتعليم العالى وربطها بمسار التنمية المستدامة الشاملة 2030 من خلال المبادئ السبعة الأساسية للجامعات المصرية، وتتلخص فى تحقيق دور فعال لوزارة التعليم العالى والجامعات المصرية لدعم التنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية تحقيقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030، مؤكداً أن محاور التطوير تتمثل فى التكامل والتخصصات المتاحة والاتصال والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2020ـ2030، تتمثل فى ربط الرؤية لمحاور برامج عمل الوزارة وربطها مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المحور الرابع الذى يختص بجودة التعليم وضخ برامج دراسية جديدة وكليات تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، مضيفا أن مصر شهدت تقدماً غير مسبوق فى قطاع التعليم العالى، حيث تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 عام 2022، بناء على التوجيهات والدعم غير المسبوق الذى تقدمه القيادة السياسية فى مصر للتعليم، بجانب زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 عام 2014 إلى 40 جامعة عام 2022، وزيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2022 بزيادة 210%.

وفى نفس السياق، أتاحت الدولة العديد من المعاهد العليا المعتمدة وتمت زيادة عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2022، حتى أصبح عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهداً، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة بواقع 54 معهداً خاصاً عالياً هندسياً، و72 معهداً خاصاً عالياً «الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات»، و20 معهداً خاصاً عالياً للغات والإعلام، و18 معهداً خاصاً عالياً للسياحة والفنادق، و17 معهداً خاصاً عالياً للخدمة الاجتماعية، و5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، و2 معهد خاص عالى زراعى، والمعهد العالى للدراسات الإسلامية وتم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولى، هى الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة فى الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وستبدأ الدراسة خلال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023 فى 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية.

واستحدثت وزارة التعليم العالى مساراً تعليمياً جديداً يُضاف لمنظومة التعليم العالى فى مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى بإضافة 10 جامعات تكنولوجية فى مصر، ولمواجهة ظاهرة سفر الطلاب إلى الخارج وإتاحة وتوفير تعليم دولى تم إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية الدولية المعتمدة فى العاصمة الإدارية الجديدة ويعد هذا أحدث مسارات التعليم الجامعــى، وأصبحت هناك 4 مؤسسات تعليمية تضم 6 أفرع للجامعات الدولية فى مصر.