سعر اليورو في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم

مع بداية التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، يراقب المهتمون أسعار العملات ومن بينها اليورو، للتعرف على السعر ضمن اهتماماتهم المتعلقة بطبيعة الأعمال وعلى رأسها الصناعة والاستيراد والتصدير.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ورصدت «الوطن»، من خلال هذا التقرير، سعر اليورو في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة، اليوم الأربعاء، وفقًا للمواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وجاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم، 19.20 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

- بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم، 19.14 جنيه للشراء مقابل 19.34 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو إلى 19.20 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، نحو 19.22 جنيه للشراء مقابل 19.34 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم 19.054 جنيه للشراء مقابل 19.39 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 19.15 جنيه للشراء مقابل 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 19.20 جنيه للشراء مقابل 19.29 جنيه للبيع.