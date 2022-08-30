سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا في تعاملات الصباح، إذ سجل متوسط السعر حوالي 19 جنيهًا و15 قرشًا للبيع، فيما سجل 19.96 للشراء ونشرت البنوك أسعار العملات على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

وبحسب أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، فإن سعر اليورو سجل 19.14 للبيع، بينا وصل السعر إلى 18.97 للشراء، وأعلن بنك قناة السويس أن سعر اليورو سجل 19.13 للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 19.95 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

وكشف البنك التجاري الدولي CIB، أن سعر اليورو سجل 19.16 جنيه، للبيع، بينما وصل 18.99 جنيه للشراء، في المقابل، قال بنك كريدي أجريكول مصر، إن سعر اليورو لديه بلغ 19.39 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 19.5 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

وأعلن بنك مصر، أن سعر اليورو سجل 19.14 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 18.97 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 19.59 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الشراء 19.47 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سعر اليورو سجل 19.16 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 19.02 للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر 19.39 للبيع، فيما سجل سعر الشراء 19.02.