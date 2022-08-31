«المهندسين» تعلن تشكيل لجنة إنشاء المصايف وبدء الحجز في دورات شنايدر

أعلنت نقابة المهندسين، تشكيل لجنة الأندية وإنشاء المصايف برئاسة المهندس عمرو الأدهم، كما تضم وكيلين وهما المهندس محمد ثروت عبد العزيز والمهندس أحمد الوليد التوني، ويشغل المهندس محمد الواضح أبو جبل منصب مقرر اللجنة، والمهندس محمد فريد عبد العزيز منصب المقرر المساعد.

تشكيل لجنة النوادي وإنشاء المصايف

ويضم تشكيل لجنة النوادي وإنشاء المصايف في نقابة المهندسين، 34 عضوا بخلاف رئيس اللجنة والوكيلين والمقرر والمقرر المساعد وفيما يلي التشكيل الكامل للجنة.

بدء الحجز في دورة شنايدر

كما أعلنت نقابة المهندسين عن بدء الحجز بالدورات المقدَّمة من معمل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة للمهندسين لعام 2022، وذلك من داخل وخارج مصر عن طريق الدفع على حساب النقابة بالبنك الأهلي المصري.

وأوضحت النقابة أنه بالنسبة للمهندسين المصريين المسجلين بنقابة المهندسين المصرية وللطلبة المقيدين بالفرقة الثالثة والرابعة بالكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة، تكون تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 600 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي «1243060359499600012 »

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية، تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 2000 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي (IBAN): EG610003012430603594996000120

وفيما يتعلق بتعليمات الحجز، فإنه يتم التواصل مع معمل شنايدر على رقم 01158833044؛ للتأكد من وجود أماكن خالية بالدورة التدريبية المطلوب الحجز بها، وفي حالة التأكد من وجود أماكن متاحة بالدورة التدريبية، يتم تسجيل الاسم تليفونيا وإرسال الكارنيه (نقابة / كلية / معهد)، والدفع عن طريق الحساب بالبنك خلال 24 ساعة، وإلّا يصبح الحجز لاغيًا، ويتم التواصل من جديد.

كما يتم إرسال صورة واضحة لإيصال الدفع بالبنك خلال 24 ساعة، من التواصل مع المعمل على WhatsApp الرقم الخاص برقم المعمل أو على صفحة المعمل- معمل شنايدر الهندسي- نقابة المهندسين، علما بأن تأكيد الحجز لا يتم إلا بإرسال صورة الكارنيه وإيصال الدفع والتواصل مع المعمل لإنهاء إجراءات الحجز.