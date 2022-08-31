«المهندسين» تناقش أداء محطات الطلمبات في شبكات المياه واستكشاف التربة

أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم شعبة الهندسة الميكانيكية محاضرة مجانية بعنوان «أداء محطات الطلمبات في شبكات المياه» وذلك يوم السبت المقبل 3 سبتمبر 2022 في تمام الخامسة عصرا.

محاور المحاضرة

وأشارت نقابة المهندسين في إعلانها إلى أنه سيلقي المحاضرة الدكتور عبد الرحيم دهينة، أستاذ الهندسة الميكانيكية، ولفتت إلى أن محاور المحاضرة تشمل الآتي:

1- Methods of water transport

2- Analysis of pipe network

3- Hydraulic design of pipe network

4- Pump performance

5- Pump selection

6- Pump station design and pump arrangements

7- Performance analysis of pump station operation in pipe system

8- Concluding remarks

9- Discussion

استكشاف التربة

ومن المقرر أن تنظم شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين محاضرة يوم السبت المقبل أيضا بعنوان «طرق استكشاف التربة- الخصائص الهندسية لأنواع التربة»، ويحاضر فيها الدكتور مهندس عادل هاشم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والإسكان.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن أنشطة شعب النقابة في تنظيم دورات تدريبية مجانية للأعضاء لرفع كفاءتهم في مختلف المجالات الهندسية، وكانت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، قد أعلنت عن تنظيم سلسلة محاضرات مجانية بدأتها يوم السبت 20 أغسطس الجاري بمحاضرة ناقشت موضوع «المكتب الفني لإدارة المشروعات» حاضر فيها المهندس محمد الخولاني، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام للنقابة، والمهندس فادي البغيلي أمين الشعبة، والدكتور مهندس ناصر خالد والمهندس وليد أحمد فؤاد والمهندس محمد ثروت أعضاء مجلس النقابة، والمهندس مايكل بدراوي، أمين مساعد الشعبة.