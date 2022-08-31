سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية 31 أغسطس 2022

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مستويات مستقرة خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، 31 أغسطس 2022، بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة في مصر، ليستهل تداولاته عند متوسط سعري 5.1045 جنيه للشراء و5.128 جنيه للبيع، وفقًا للسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري عن أسعار صرف العملات.

وتستعرض «الوطن» في تقرير يومي لها سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي نحو 0.27 دولار صباح اليوم، الأربعاء، وفقًا للبورصات العالمية لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول بالسوق المحلية، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعند نفس المستويات 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع، يعرض بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، سعر الريال أمام الجنيه.

وتتابع «الوطن» رصد سعر صرف الريال السعودي بعدة بنوك خاصة وإسلامية خلال التعاملات الصباحية اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

يتداول سعر صرف عملة المملكة أمام الجنيه، عند 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع بفروع أكبر البنوك الخاصة بالسوق المحلي من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك فيصل الإسلامي

ووفقًا لشاشات التداول اللحظي بفروع بنك فيصل، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه عند 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، صباح اليوم الأربعاء.

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر شراء للريال السعودي أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم، حيث يعرض عند 5.12 جنيه.

أقل سعر شراء للريال السعودي

وفي المقابل، يُباع سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.95 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع بفروع المصرف المتحد؛ محتفظًا بأدنى سعر شراء لعملة المملكة بالسوق المحلي.