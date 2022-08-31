3 آلاف شجرة مثمرة تنهى التصحر فى «برج العرب» بالإسكندرية

«صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء»، مقولة قد تصف الحال مسبقاً فى مدينة برج العرب القديمة، واحدة من أكثر مناطق محافظة الإسكندرية إهمالاً على مدار تاريخ المدينة العريقة كونها فى أقصى الغرب بعيداً عن جنة كورنيش عروس البحر الأبيض، إلا أن الأمر تغير مع مبادرة «حياة كريمة»، حيث دبت فيها حياة النباتات، ذلك الكائن الحى الذى لم يكن له مكان مسبقاً فى تلك المنطقة، قبل أن تتغير خريطة الاهتمامات وتدخل ضمن خطط التطوير.

المنطقة الصحراوية الواقعة غرب الإسكندرية امتدت إليها يد التطوير أخيراً عبر مبادرة «حياة كريمة»، التى لم تقتصر على بناء المرافق وتحسين الوضع المعيشى للمواطنين فحسب، بل امتدت لتشمل تحويل المساحات الصحراوية إلى أراضٍ خضراء عبر زراعة ما يقرب من 3 آلاف شجرة مثمرة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وزيادة القدرة الإنتاجية.

ويقول الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة، رئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، إن الجهاز شارك فى تشجير مناطق وقرى برج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال توفير 2950 شجرة مثمرة جرى زراعتها فى قرى أبوصير والغربانيات وبهيج، وسائر قرى برج العرب القديمة التى تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مبادرة لتشجير 498 مدرسة.. وتكريم المدارس الفائزة على مستوى الإدارة

وأضاف «رياض»، لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على مضاعفة زراعة الشجر المثمر لما له من مردود بيئى ومنفعة اقتصادية على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك الأشجار لزرعها فى المدارس والشوارع ومداخل القرى ومراكز الشباب والمؤسسات.

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم مبادرات للتوعية بثقافة التشجير لدى التلاميذ والحفاظ على البيئة بالمدارس تحت عنوان «النظافة ثقافة»، واتخذت من مقولة «لا نملك سوى أرض واحدة» شعاراً لها.

وقالت نادية فتحى، وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، إن المبادرة تأتى فى إطار إيمان المديرية بدور المؤسسات التربوية فى توعية وتثقيف العاملين بها وأبنائها الطلاب، وبالحفاظ على البيئة المحيطة وتشجيع الأنشطة البيئية وتعزيز الوعى بالقضايا البيئية المهمة.

94 ألف شجرة ونخلة بإجمالى 248.5 فدان

وأضافت «فتحى»، لـ«الوطن»، أن «جميع عناصر العملية التعليمية شاركت فى المبادرة، من طلاب ومعلمين ومديرى مدارس وعمال ومديرى مراحل، بمتابعة وإشراف مديرى عموم الإدارات»، لافتة إلى أن عدد المدارس المشاركة بلغ 498، منها 272 مدرسة ابتدائية، و168 مدرسة إعدادية، و58 مدرسة ثانوية، على أن يتم تكريم المدارس الفائزة على مستوى الإدارة والمديرية.

وأكدت وكيل تعليم الإسكندرية أن المبادرة تهدف للتأكيد أن المحافظة على البيئة واجب قومى، وسط تضافر جهود جميع الجهات والهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لخلق بيئة أفضل وأكثر أماناً للأجيال القادمة، وإحداث تغييرات تحويلية فى السياسات والاختيارات للوصول إلى بيئة أكثر استدامة.

ووصل إجمالى المساحات الخضراء فى محافظة الإسكندرية إلى نحو 248.5 فدان، موزعة على 10 أحياء، بالإضافة إلى المسطحات التى تقع تحت إشراف الإدارة العامة للحدائق المركزية بالمحافظة، والمقدرة مساحتها بـ21 فداناً تقريباً، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

ولفتت محافظة الإسكندرية إلى أن عدد الأشجار بأحياء الإقليم بلغ نحو 94 ألف شجرة ونخلة ما بين 82 ألف شجرة زينة، بالإضافة إلى نحو 12 ألف نخلة «مثمرة وغير مثمرة».

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن حى وسط الإسكندرية يعد أكبر الأحياء من حيث المساحات الخضراء به، إذ تبلغ مساحته نحو 255 ألف متر مربع، أى نحو 61 فداناً، يليه حى شرق بإجمالى 90 ألف متر مربع، ثم مركز ومدينة برج العرب بـ78 ألف متر مربع، بجانب حى الجمرك بـ76 ألف متر مربع.