المصيلحي: رسالة بزيادة التموين 100 جنيه على بون صرف الخبز لمدة أسبوع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ بونات صرف الخبز سيدوّن عليها رسالة زيادة التموين بقيمة 100 جنيه للأسر المستحقة، بداية من غد الخميس ولمدة 7 أيام.

وأوضح وزير التموين، في تصريحات صحفية عقب افتتاح معرض «أهلًا مدارس»، أنَّ رسالة بون صرف الخبز سيدوّن عليها تعليمات بصرف سلع إضافية على التموين الشهري بقيمة 100 جنيه، لمن يستلم الرسالة فقط على بون صوف الخبز.

8 ملايين بطاقة يستحق أصحابها الدعم

وأكّد «المصيلحي»، أن هناك 23 مليون بطاقة تموين لن يتسلم أصحابها جميعًا رسالة بون صرف الخبز بزيادة دعم التموين، وإنما من يستحق الزيادة هم 8 ملايين بطاقة فقط من حاملي البطاقات وسيتسلمون الرسالة.

وأشار وزير التمويت إلى أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي ستصرف الزيادة لباقي الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي، وهم بعض أسر «تكافل وكرامة» ممن لا يمتلكون بطاقة تموينية.

وبداية من غد الخميس، تبدأ وزارة التموين صرف زيادة التموين الجديدة 100 جنيه لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، دعمًا استثنائيًا من الحكومة لـ9 ملايين و100 ألف أسرة من بينهم 8 ملايين أسرة لديهم بطاقة تموينية.