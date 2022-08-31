كيف تتصرف حال انتهاء صلاحية بطاقة صرف المعاش؟.. التأمينات تجيب

تزامنا مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهاء صلاحية بطاقة صرف المعاشات «بطاقات الصرف البلاستيكية الزرقاء»، اليوم، الموافق 31 أغسطس 2022، وقبل بدء صرف معاشات سبتمبر بساعات، أوضحت التأمينات أنه فى حالة عدم تغيير بطاقة صرف المعاش القديم وإيقافها بسبب انتهاء صلاحيتها، يمكن لصاحب المعاش اتباع العديد من الخطوات، لتحويل الصرف على بطاقات ميزة أو المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة أو على الحسابات الجارية بالبنوك، وذلك للحصول على معاشه.

وأوضح مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه يتم تحويل جهة الصرف إلى بطاقة ميزة خلال دقائق، وبالمجان دون دفع أي رسوم، مشيرا إلى أن عملية تحويل بطاقة صرف المعاش إلى ميزة لا يستغرق سوى دقائق.

خطوات تحويل جهة صرف المعاش

وأكد المصدر، أن هناك العديد من الخطوات أمام أصحاب المعاشات لتغيير بطاقة الصرف وهي كالتالي:

- يمكن تحويل المعاش على أي حساب جار، وذلك عن طريق خطاب موجه من البنك إلى مكتب التأمينات.

- فى حالة انتهاء صلاحية بطاقة صرف المعاش القديمة الخاصة بهيئة التأمينات، يمكن تحويل المعاش على الهاتف المحمول من خلال المحفظة الإلكترونية، حيث يقوم صاحب المعاش أو المستحق، بالتوجه إلى أقرب فرع شركة محمول التابع لها رقم هاتفه، من أجل الحصول على خطاب من الشركة المختصة، ثم يقوم بالتوجه إلى مكتب التأمينات، حتى يتمكن من تحويل كل الاستحقاقات الخاصة به على رقم هاتفه المحمول، بالاضافة إلى أنه يمكنه السحب النقدى من خلال فوري أو أمان.

- يمكن تحويل المعاش علي أي حساب جاري، وذلك عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 خلال ساعات

وتستعد البنوك ومكاتب البريد، ومنافذ شركة فوري لصرف معاشات شهر سبتمبر 2022، خلال الساعات المقبلة للأكثر من أكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن، بقيمة 22 مليار جنيه شهريا، من مكاتب البريد والبنوك، حيث يبدأ الصرف غدا الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.