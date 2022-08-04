أخبار المعاشات: استمرار صرف مستحقات شهر أغسطس لليوم الرابع على التوالى

يبحث أصحاب المعاشات عن آخر أخبار المعاشات على محركات البحث «جوجل»، وأكدت التأمينات الاجتماعية استمرار صرف معاشات شهر أغسطس لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، من ماكينات الصرف الآلي والبنوك، ومنافذ شركة فورى ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

كما جرى إتاحة صرف معاشات أغسطس بكل فروع بنك ناصر المختلفة والمنتشرة في محافظات مصر كافة، على مستوى فروعها المختلفة بأنحاء الجمهورية؛ إذ يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.

تنشيط البطاقة المنتهية لصرف المعاش واستلام بطاقة ميزة

وعن آخر أخبار المعاشات، أكدت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أن كل صاحب معاش انتهت صلاحية بطاقة الصرف الخاصة به، يجرى مساعدته من قبل مكتب التامينات حتى يتم تنشيطها ويصرف مستحقاته التأمينية على أن يصرف معاشه ببطاقة «ميزة» الشهر الذى يليه، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المعاش تحويل معاشه على أي حساب جار، والتحويل على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، وإخطار الهيئة بجواب من الجهة التي يرغب بتحويل المعاش عليها.

معاش استثنائي لصاحب المعاش

ونوهت التأمينات إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية نص على طلب معاش استثنائي لصاحب المعاش؛ إذ يجرى منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، بعد العرض على اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

وأشارت إلى أنه يجرى صرف معاش استثنائي لمن أدو خدمة جليلة للدولة، كما يمنح للعاملين السابقين بالحكومة، وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.