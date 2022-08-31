حبس المتهمين باحتجاز عامل وتصويره في العياط: مضوه على إيصال أمانة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهمين باحتجاز عامل والاعتداء عليه بالضرب في العياط، وإجباره على توقيع إيصال أمانة بسبب خلافات بين الطرفين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ بالاعتداء على عامل

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا بتعرض عامل يبلغ من العمر 18 سنة للخطف والاحتجاز داخل منزل بالعياط، فأخطر العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، والقبض على مالك المنزل، وزوجته، وابنتهما المقيمة طرف والدها لتركها منزل الزوجيه منذ حوالي شهرين لوجود خلافات مع زوجها بعد علاقة زواج دامت 10 أيام، وعثر على المجني عليه في حالة إعياء شديد نتيجه الاعتداء عليه بالضرب، كما تبين أنه ملقى على الارض.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين الطرفين وقيام المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب واجباره على التوقيع على إيصال أمانه لعدم الإبلاغ، «مضوه على إيصال أمانة»، وتم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقال المحامي حازم محمد، إن قانون العقوبات في مصر نص على عقوبات صارمة في جرائم الخطف وفق المواد قانونية من 285 حتى 291، حيث تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

وأوضح «حازم»، لـ«الوطن»، أن المادة 285 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره.