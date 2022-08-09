ضبط المتهم بسرقة 45 ألف جنيه من إحدى الجمعيات في العياط

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل سرق مبلغ 45 ألف جنيه، من مبنى إحدى الجمعيات الكائنة بقرية بمركز العياط.

بداية البلاغ

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا مفاده سرقة مبالغ مالية من أحد الجمعيات الكائنة بأحد قرى مركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبمناقشة المسؤلين عن الجمعية، تبين صدق الواقعة.

كاميرات المراقبه تكشف عن هوية السارق

وبعمل التحريات اللازمة، ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكن رجال المباحث من كشف هوية السارق وتبين أنه عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بفعلته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، التي كلفت رجال المباحث، باستكمال تحرياتها وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.

إلقاء القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل مسن في التجمع الخامس

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص متهمين بقتل شخص داخل مسكنه بمنطقة التجمع الخامس، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين لهما معلومات جنائية، وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج».

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقرت إحدى المتهمات أنها نظرا لسابقة عملها لدى المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة واخطرت جهات التحقيق التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.