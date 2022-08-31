رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن بدء إجراءات انتقال مجمع محاكم الجيزة

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، تخصيص قطعة أرض في المدينة لإنشاء مجمع جديد لمحاكم الجيزة الابتدائية تمهيدًا لنقل المجمع الحالي بمدينة الجيزة إلى مدينة حدائق أكتوبر.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع المحاكم الجديد بحدائق أكتوبر

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بتخصيص قطعة أرض بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان إلى وزارة العدل، لإنشاء مجمع المحاكم الجديد بمدينة حدائق أكتوبر ليكون ذلك المكان بدلًا من المكان الحالي بمنطقة الجيزة.

المكان الجديد يقع بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وسكن مصر

وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّ المكان الجديد يقع في المنطقة المحصورة بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وسكن مصر 228 عمارة، على أن يتمّ استكمال باقي الإجراءات من جانب وزارة العدل خلال الفترة المقبل لبدء العمل رسميًا.

17 ألف متر مربع حجم المساحة المخصصة للمحاكم الجيزة الابتدائية بالمدينة

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من مكتب رئاسة الجمهورية وتعليمات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على التعاون والدعم من أجل هذه الخطوة الهامة التي ستخدم الأهالي.

حملات بجهاز حدائق أكتوبر

كان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أعلن استمرارا حملات الإزالة، للقضاء على مظاهر العشوائية في المهد، شن الجهاز حملة مكبرة في المنطقة المحصورة، مؤكّداً التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات للقضاء على أي مظهر عشوائي حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

وكان المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، كلف قيادات الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تمّ إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين.

خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات

وكان جهاز المدينة، خصص خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 57777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية أو على شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حرصًا على المدينة من العشوائيات والإشغالات، ولتيسيرات على المواطنين.