رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن بدء إجراءات انتقال مجمع محاكم الجيزة

مجمع المحاكم الجديد يقع بين جامعة 6 أكتوبر وسكن مصر

كتب:

أيمن حمزة
10:10 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن : بدء إجراءات إنتقال مجمع محاكم الجديد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن : بدء إجراءات إنتقال مجمع محاكم الجديد

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، تخصيص قطعة أرض في المدينة لإنشاء مجمع جديد لمحاكم الجيزة الابتدائية تمهيدًا لنقل المجمع الحالي بمدينة الجيزة إلى مدينة حدائق أكتوبر.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع المحاكم الجديد بحدائق أكتوبر

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بتخصيص قطعة أرض بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان إلى وزارة العدل، لإنشاء مجمع المحاكم الجديد بمدينة حدائق أكتوبر ليكون ذلك المكان بدلًا من المكان الحالي بمنطقة الجيزة.

المكان الجديد يقع بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وسكن مصر

وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّ المكان الجديد يقع في المنطقة المحصورة بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وسكن مصر 228 عمارة، على أن يتمّ استكمال باقي الإجراءات من جانب وزارة العدل خلال الفترة المقبل لبدء العمل رسميًا.

17 ألف متر مربع حجم المساحة المخصصة للمحاكم الجيزة الابتدائية بالمدينة

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من مكتب رئاسة الجمهورية وتعليمات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على التعاون والدعم من أجل هذه الخطوة الهامة التي ستخدم الأهالي.

حملات بجهاز حدائق أكتوبر

كان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أعلن استمرارا حملات الإزالة، للقضاء على مظاهر العشوائية في المهد، شن الجهاز حملة مكبرة في المنطقة المحصورة، مؤكّداً التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات للقضاء على أي مظهر عشوائي حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

وكان المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، كلف قيادات الجهاز،  ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تمّ إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين.

خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات

وكان جهاز المدينة، خصص خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 57777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية أو على شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حرصًا على المدينة من العشوائيات والإشغالات،  ولتيسيرات على المواطنين.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يوافق على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

«الإدارية العليا» تحدد اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية.. أبرزها إصدار تراخيص البناء

هيئة المجتمعات العمرانية.. حالات سحب قطع الأراضي من الفائزين بها

هيئة المجتمعات العمرانية عن تطوير مثلث ماسبيرو: «الحكومة وعدت وأوفت»

أسعار الوحدات السكنية بمشروع «نور».. «هيئة المجتمعات العمرانية» شريكا

هيئة المجتمعات العمرانية تشهد توقيع عقد إنشاء أول فندق سياحي بأسيوط

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 44 فرصة استثمارية جديدة بـ15 مدينة 

3 خطوات للحصول على خدمات «هيئة المجتمعات العمرانية» الإلكترونية

تعرف على خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونية

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة العبور

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق بالمدينة

«حدائق أكتوبر»: 10 مليارات جنيه عائد متوقع للمحور الترفيهي بالمدينة

كان بيستخبى من طليق صديقته.. مصرع شاب سقط من بلكونة بالطابق الثالث في حدائق أكتوبر

رئيس «حدائق أكتوبر»: ننفذ عدة مشروعات منها «سكن لكل المصريين»

رئيس مدينة حدائق أكتوبر: استقبال 1060 أسرة من سكان المناطق العشوائية

طرح محال وصيدليات للبيع بمشروعات «الإسكان» في حدائق أكتوبر
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.