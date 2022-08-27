319 ألف جنيه لـ «خطة مازنجر».. وارتفاع نسبي في إيرادات السينما المصرية

حقق فيلم «خطة مازنجر»، في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، إيرادات وصلت لـ 173 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وبالتالي يصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال تلك الفترة لـ319 ألف جنيه، كما أظهر التقرير ارتفاعا نسبيا في الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، حيث حققت 2.1 مليون جنيه، مقابل 1.6 مليون جنيه عن أمس الأول.

وحافظ فيلم «تسليم أهالي» الذي يجمع دنيا سمير غانم وهشام ماجد على صدارة قائمة الإيرادات اليومية، بـ875 ألف جنيه، أما في المركز الثاني يوجد فيلم «كيرة والجن» محققا 449 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «عمهم» في المركز الثالث محققا 337 ألف جنيه، أما المركز الرابع من نصيب فيلم «بحبك» إخراج وبطولة تامر حسني، الذي حقق 194 ألف جنيه.

«خطة مازنجر» في المركز الخامس بقائمة الإيرادات.. و«الدعوة عامة» يتذيلها

ويأتي فيلم «خطة مازنجر» في المركز الخامس بـ 173 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «الدعوة عامة» قائمة الإيرادات محققا 72 ألف جنيه، ولم يتجاوز إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوع منذ طرحه في السينمات حتى الآن مليون جنيه، حيث وصلت إيراداته الكلية لـ897 ألف جنيه.

أفلام ينتظرها الجمهور في دور العرض السينمائي

وتستعد دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة استقبال عدد من الأفلام الجديدة التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم السينما المصرية، من بينها فيلم «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل، «مغامرات كوكو» إخراج إسماعيل فاروق، وفيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري وبطولة الفنان محمد هنيدي ومنى زكي، بالإضافة إلى فيلم «أخي فوق الشجرة» للمخرج محمود كريم، وبطولة رامز جلال.