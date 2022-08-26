246 ألف جنيه.. إيرادات فيلم «خطة مازنجر» خلال يومين في دور العرض

حقق فيلم «خطة مازنجر»، للمخرج رامي رزق الله، إيرادات وصلت إلى 138 ألف جنيه في ثان أيام عرضه، ليحتل الفيلم المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، ليصل ما حققه الفيلم على مدار يومين إلى 246 ألف جنيه.

وواصل فيلم «تسليم أهالي» تصدر قائمة الإيرادات اليومية محققا 652 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «كيرة والجن»، في المركز الثاني بـ 357 ألف جنيه، أما فيلم «عمهم»، جاء في المركز الثالث بـ 259 ألف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيلم «بحبك»، بـ 157 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «الدعوة عامة»، بإيرادات 58 ألف جنيه.

«تسليم أهالي» في صدارة قائمة الإيرادات الأسبوعية.. و«عمهم» يتخطى «بحبك»

كما تصدر فيلم «تسليم أهالي» قائمة الإيرادات الأسبوعية محققا 4.6 مليون جني، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم لـ 18.2 مليون جنيه، وجاء «كيرة والجن» في المركز الثاني بـ 2.6 مليون جنيه في الأسبوع الأخير، مما يرفع إجمال الإيرادات لـ 107.6 مليون جنيه، بينما نجح فيلم «عمهم» في تخطى «بحبك» على مستوى الإيرادات الكلية محققا 48 مليون جنيه، مقابل 47.8 مليون لـ «بحبك».

طرح فيلم «خطة مازنجر» في السينمات المصرية والعربية

بدأ عرض فيلم «خطة مازنجر»، أمس، في مجموعة كبيرة من دور العرض المصرية، تزامنا مع طرحه في الدول العربية، إذ احتفلت ياسمين رئيس مع فريق الفيلم أمس الأول، ببدء عرضه في السعودية، والذي تم تصنيفه بـ «PG 12» أي يلزم مرافقة الراشدين لمن هم أقل من 12 عاما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول شخص يرغب في إنقاذ حياته الزوجية من أزمة مادية، فيقنع صديقه بسرقة المنزل الذي تعمل به زوجته، يشارك في بطولته: ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمود حافظ، إسماعيل فرغلي وسما إبراهيم، تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.