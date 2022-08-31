لطلاب الثانوية الأزهرية.. تعرف على المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن المعاهد التى يضمها تنسيق جامعة الأزهر 2022، بجانب الكليات العلمية والشرعية، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية ومع اقتراب ظهور النتيجة وإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد..

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية، الالتحاق بالمعاهد التابعة لجامعة الأزهر والتي تكون مدة الدراسة بها عامان، حيث توفر جامعة الأزهر معاهد للتمريض، ومعاهد لإعداد فني التحاليل والمختبرات تابعة لكليات العلوم، ومعاهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية.

المعاهد المتاحة للطلاب الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 2022، التقدم إلى معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط.

كما يوجد معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.

وتوفر جامعة الأزهر العديد من معاهد معاوني القضاء بمختلف المحافظات وهي: معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط.

المعاهد المتاحة للطالبات الثانوية الأزهرية

كما أنه متاح لطالبات الثانوية الأزهرية التقدم إلى المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

كما يمكنهن الالتحاق بمعهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، ومعهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة.

وهناك ثلاث معاهد لنظم المعلومات الأدارية في فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وهي: معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة، ومعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف، ومعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط .