أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات ومكاسب 1.2 مليار جنيه

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية مع بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، التي شهدت ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات ومكاسب بلغت 1.2 مليار جنيه مع بداية التداولات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.04% إلى مستوى 10136.48 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.10%، عند مستوى 2218.87 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.14%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.14%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3178.77 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.06% عند مستوى 1922.81 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 93.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 56.4 مليون سهم عبر تنفيذ 3.555 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 127 سهمًا، ارتفع منها 25 سهمًا، فيما انخفض 9 أسهم واستقر 92 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، نحو 1.2 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 691.2.17 مليار جنيه.

مؤشر «EGX30» يستهدف مستوى 10200 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 مدعومًا بنشاط الأسهم القيادية و باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي سوف ينعكس إيجابًا على أداء المؤشر.

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» في البورصة المصرية، بأنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 مدفوعًا بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.