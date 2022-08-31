«أحلى وهى خضرا» تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة بسوهاج.. و5 أفدنة لإقامة حديقة مركزية

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن إطلاق حملة «أحلى وهى خضرا»، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «حياة كريمة».

وتستهدف الحملة زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة بالمحافظة لتوفير مساحات أراضٍ مناسبة بكل مدينة، وإقامة حدائق مركزية عليها، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة سوهاج بالمبادرة، ليعمل كل مركز على حدة بالمبادرة، على أن يتم بنهاية العام الحالى 2022 عرض نتائج كل مركز مشارك بالمبادرة وتتم زراعة عدة أشجار متنوعة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

التجهيز لإقامة غابة شجرية

وحتى الآن قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج بزراعة 4250 شجرة، وأوضح على لطفى، رئيس حى الكوثر بمحافظة سوهاج، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال زراعة الأشجار يومياً، كما تتم رعاية ما تم زراعته من قبل، مشيراً إلى زراعة 200 شجرة جديدة على جانبى المدخل الرئيسى لحى الكوثر، تمهيداً لعمل ستارة شجرية، لافتاً إلى زراعة 4250 شجرة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية. وأضاف أنه تمت زراعة 1000 شجرة كونوكاربس على جانبى طريق الكوثر.

التوسع فى زراعة الأشجار بالطرق ومحيط المدارس ومراكز الشباب والترع

وفى مركز ومدينة جهينة تمت زراعة 6150 شجرة، وأوضح أحمد البدرى، رئيس مركز ومدينة جهينة، أن الأشجار تنوعت بين «ليمون، وزيتون، وجوافة، وبرتقال، ورومان»، كما تمت زراعة 1000 شجرة زيتون على جانبى الطريق الصحراوى الغربى، و3500 شجرة زينة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، فضلاً عن تجهيز خمسة أفدنة لإقامة غابة شجرية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

إقامة حدائق مركزية بعواصم المدن

وتابع اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة سوهاج، خلال عدة اجتماعات دورية، آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وكذا إقامة حدائق مركزية بعواصم المدن، حيث وجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بالتوسع فى زراعة الأشجار بجميع الطرق الرئيسية والفرعية والسريعة، ومحيط المدارس ومراكز الشباب، وجوانب الترع التى تم تبطينها، واستغلال جميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار، والبناء على ما تم إنجازه ضمن مبادرة «أحلى وهى خضرا»، التى أسفرت عن زراعة ما يقرب من 100 ألف شجرة حتى الآن بجميع مدن وقرى محافظة سوهاج، سعياً إلى الوصول للمستهدف وزراعة ما يزيد على 3 ملايين شجرة بمحافظة سوهاج.

ووجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير مساحات أراضٍ مناسبة بالمدن لإقامة حدائق مركزية، ضمن المبادرة الرئاسية؛ لتكون متنفساً طبيعياً للمواطنين.