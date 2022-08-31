«مستثمرو أكتوبر» بعد حل أزمة استيراد قطع الغيار: في صالح الإنتاج المحلي

قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية السادس من أكتوبر، إن استجابة الحكومة لمطالبات رجال الصناعة سيساعد في الحد من أزمة الإنتاج المحلي داخل المصانع، التي تأثرت بسبب عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع غيار خطوط الإنتاج.

الاستجابة لمطالب المستثمرين

وأشاد «شعبان» بالدور الذي قامت به القيادة السياسية على استجابتها لمطالب المستثمرين، لحل أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وعدم المساس بالطاقات الإنتاجية للمصانع وتخفيف الأعباء والغرامات على كاهل المستثمر، وانعكاس ذلك مباشرة على تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأصدر وزير المالية قرارًا تنفيذًا للتكاليف الرئاسية بتطبيق حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال وزير المالية إنَّه بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة، تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنَّه سيتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4».

وقف تحصيل الغرامات الجمركية

كما تمّ وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.