جمعية مستثمري أكتوبر: أحمد سمير على علم تام بمعوقات وتحديات الصناعة

هنأ مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، المهندس أحمد سمير على اختياره لمنصب وزير الصناعة والتجارة خلفاً للوزيرة السابقة نيفين جامع.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن المهندس أحمد سمير يٌعد أحد أبناء الصناعة، وأكثر الشخصيات التي قدمت خدماتها للمصنعين والمستثمرين خلال الأعوام السابقة حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية وقبلها رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

أحمد سمير أحد أبناء جمعية مستثمري أكتوبر

وأوضح شعبان أن سمير كان نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر قبل دخوله مجلس النواب في الدورة السابقة، ويمتلك كافة الخبرات والمؤهلات التي تمكنه من قيادة ملف الصناعة على الوجه الأكمل مشيرا إلى تعيينه جاء في الوقت المناسب التي تسعي فيه مصر لتعظيم العائد الاقتصادي والناتج المحلي من الصناعة المحلية.

تفاؤل في المجتمع الصناعي

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر عن تفاؤل المجتمع الصناعي بتولي أحد أبنائه هذه الحقيبة الوزارية المهمة جداً خاصة أنه على مدى تاريخه على على تام بكافة المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي وسيكون أكثر المهتمين بإزالتها.