«التعليم»: تأجيل تدريب المعلمين على قضايا التنوع البيولوجي لـ8 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل التدريب الخاص بالمعلمين لإعداد حقيبة تدريبية على قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمديرين والمعلمين، بمقر اتحاد الطلاب العجوزة إلى يوم الأثنين الموافق 8 أغسطس.

مواعيد تدريب المعلمين على التنوع البيولوجي

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، التنبيه بأنه تم تأجيل التدريب المقرر عقده بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، والخاص بالحقيبة التدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي إلى يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس، على أن يكون الحضور من مساء يوم الأحد 7 أغسطس، والمغادرة نهاية يوم عمل الخميس الموافق 11 أغسطس.

وأضاف نائب الوزير في الخطاب المرسل، أن ذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ17 من مؤتمر تغير المناخ 27 cop لعام 2022، وإيماء إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمديرين والمعلمين.

إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي

وأصدرت وزارة التعليم توجيهات للمديريات التعليمية بشأن إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي، موكدة على حضور المدربين المرشحين للعمل بالبرنامج إلى مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة اعتباراً من مساء من مساء يوم الأحد 7 أغسطس حتى انتهاء عمل يوم الخميس الموافق 11 أغسطس المقبل لحضور البرنامج واعتمادهم كمدربين.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على مدير إدارة التدريب بجميع المديريات التعليمية بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد، بعناوين جميع القاعات التدريبية لتنفيذ التدريب في نطاق كل إدارة تعليمية بالمديرية على أن يتم تسليم البيان في اليوم الأول من التدريب.