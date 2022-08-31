فيديوهات توعوية للسياح بالفنادق لحماية الحياة البحرية والحفاظ على البيئة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار سعي الغرفة لتعزيز الوعي البيئي لدى الفنادق المصرية في الالتزام بسبل حماية الحياة البحرية والحفاظ على البيئة، فقد تم إعداد العديد من الفيديوهات التوعوية للسائحين والتي تم إعدادها بمعرفة «ECO EGYPT» كجزء من حملة التوعية بالآثار السلبية التي تنجم عن الاستخدام الخاطئ للشواطئ والحياة البحرية.

ولفت إلى أن تلك الحملة تساهم فيها كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وبرنامج «اتحضر للأخضر».

الآثار السلبية التي تنجم عن الاستخدام الخاطئ للشواطئ والحياة البحرية

وأشار عاقل خلال الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كل فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح إلى ضرورة عرض مقاطع الفيديو التوعوية التي أرسلتها الغرفة للفنادق عبر العديد من الروابط على نزلاء الفندق كوسيلة توعية إعلامية للسائحين للحد من الآثار السلبية التي تنجم عن الاستخدام الخاطئ للشواطئ والحياة البحرية.

ورشتا عمل حول ميكنة الخدمات المقدمة للفنادق

وفي سياق متصل، تنظم غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية ورشتي عمل للعاملين بالفنادق وذلك لتعريف العاملين بآلية العمل الجديدة بعد قيام وزارة السياحة والآثار بميكنة الخدمات المقدمة للفنادق بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.

وأضافت الغرفة خلال المنشور الدورى رقم (150) لسنة 2022 والذي تم تعميمه مساء أمس على كل الفنادق المصرية أن مواعيد ورشتى العمل الخاصة بآلية العمل وفقا للمنظومة الجديدة بعد ميكنة الخدمات المقدمة للفنادق من وزارة السياحة ستكون يومى الأربعاء 31 أغسطس الجارى فى تمام الساعة 12 ظهرا، ويوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، لافتة إلى ضرورة مشاركة المعنيين بالفنادق بهاتين الورشتين باعتبار أن هذا الأمر مهم وعاجل.