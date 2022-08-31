حالة الطقس في الـ«الويك اند».. تراكم السحب يقلل من الشعور بالحرارة

شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعا بدرجات الحرارة بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة مما تسبب في زيادة الإحساس بالحرارة، مما يجعل الكثيرون يتساءلون عن حالة الطقس في «الويك اند» خاصة حال التخطط للسفر، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تتلطف الأجواء بسبب تراكم السحب المنخفضة ونشاط للرياح مما يقلل من الإحساس بالحر.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين «الويك اند»، يكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب منخفضة تقلل من إحساس الحرارة نهارًا

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البلاد تتأثر بمنخفض قادم من جنوب غرب أوروبا محمل بكتل هوائية مع امتداد منخفض طبقات الجو العليا مما يساعد على تحسن الأجواء والطقس بشكل ملحوظ وهو ما شهدناه خلال ساعات الليل من نشاط الرياح .

وأضافت «غانم»، أن هناك عدد من الظواهر الطبيعية التي تشهدها البلاد، تساعد في تقليل من الشعور بدرجات الحرارة، ومنها تكون السحب المنخفضة صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

أما خلال ساعات الليل فتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يخفف من الشعور بارتفاع نسب الرطوبة.

وتشهد البلاد أيضا تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.