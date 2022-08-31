مصر للطيران تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي «FAA» بنجاح

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي «FAA»، بنجاح، والذي أجراه فريق من مفتشي الإدارة خلال شهر أغسطس الحالى واستغرق خمسة أيام، شهدت جولات تفقدية بمواقع الشركة المختلفة بالقاهرة وكذلك محطة الصيانة بمطار شرم الشيخ حيث تم اعتمادها كأول محطة داخلية من الطيران الفيدرالي الأمريكي.

ووجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رسالة شكر وتقدير لجهود العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لحفاظهم على المستوى الفني الجدير بثقة الجهات والهيئات المحلية والدولية والعملاء مؤكداً على الريادة التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بين نظرائها ودورها المحوري في منظومة الشركات التابعة لمصر للطيران وإسهامها في انتظام تشغيل الرحلات وكسب ثقة العملاء.

تجديد الاعتماد الأمريكي

ومن جانبه أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن سعادته بتجديد الاعتماد الأمريكي للعام الثاني عشر على التوالي دون وجود ملاحظات أثناء التفتيش حيث أثنى على القدرات والإمكانات الفنية للعاملين بالشركة والتي تؤهلها للمكانة التي تستحقها بين شركات صيانة وعمرة الطائرات.

وأضاف زكريا أن الاعتمادات الفنية من سلطات الطيران المحلية والدولية تمثل ركيزة العمل للشركة وإحدى نقاط القوة التي تتمتع بها كما تضمن القدرات الفنية المتميزة للعاملين والبنية التحتية للشركة الحفاظ على هذه الاعتمادات ومكتسباتها.

التفتيش شمل محطة شرم الشيخ

وأشار إلى أن فريق التفتيش أجرى جولاته التفتيشية بأنظمة الجودة وهناجر صيانة الطائرات وورش العمرات وأجزاء الطائرات والصيانة اليومية ومخازن العدد والمواد، وذلك لمتابعة أداء العاملين في تنفيذ كافة الإجراءات واستيعابهم للتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات ومدى التزامهم بها مضيفاً أن التفتيش شمل أيضاً محطة شرم الشيخ لاعتمادها كأول محطة داخلية تعتمد من سلطة الطيران الفيدرالية الأمريكية ضمن خطة طموحة للشركة للتوسع في اعتماد محطات الصيانة اليومية بالمطارات الداخلية والخارجية أسوةً باعتمادها من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

ومن جانبهم أكد مفتشو الطيران الفيدرالي الأمريكي على كفاءة العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وأوضحوا أن نجاح الشركة في تجديد الاعتماد على مدار إثنى عشر عاماً على التوالي وإضافة محطة شرم الشيخ لنطاق الاعتماد يجعل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حريصة في المقام الأول على الحفاظ على مكتسبات الشركة وتطوير أنظمة العمل بها.

وأضاف المفتشون أن العاملين بمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية دائماً ما يتركون انطباعاً متميزاً لديهم لدرجة تجعل التفتيشات على بعض الشركات الأخرى محل مقارنة بمصر للطيران للصيانة التي يتمتع العاملون فيها بالكفاءة والدراية الكاملة بأنظمة العمل.