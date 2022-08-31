تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، من الكلمات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، حيث تحرص القناة الإماراتية على عرض عدد كبير من المباريات العالمية بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة وتجيب على أسئلة القراء، نقدم تردد قناة أبوظبي الرياضية ووفق ما نشرته موقع المجموعة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في السطور التالية:

تردد قناة أبوظبي الرياضية

وللمهتمين من عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للمباريات التي يتم نقلها عبر عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ضبط التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

وانطلقت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر شاشات التلفاز عام 2021، وهي مكونة من 4 قنوات متخصصة في نقل الأحداث الرياضية المختلفة ما بين كرة قدم، وكرة ريشة والفروسية وغيرها من الألعاب الرياضية، على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع، وهي تنقل مباريات المنتخبات العربية التي تٌقام في آسيا، وخاصة المنتخب الاماراتي والسعودي لكرة القدم.