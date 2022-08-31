«مستقبل وطن» عن توجيه السيسي بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين: خطوة مهمة

قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس السيسي صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، يعد خطوة جادة ومهمة في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن المصري، لاسيما في الطبقات التي تعاني من مشاكل اقتصادية بسبب الأوضاع العالمية والطبقة المتوسطة، وهذه الخطوة من شأنها المساعدة فى تحقيق الاستقرار المادي لهذه الطبقات.

صرف 300 جنيه على بطاقة التموين يساعد على استقرار الطبقات الفقيرة

وأشار عفيفي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا لهذه الطبقة من المجتمع، وأن خطوة صرف 300 جنيه دعم على بطاقات التموين، يأتي في إطار حرصه الدائم على الرفع من شأن الطبقة الأكثر احتياجا بالمجتمع المصري.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية في ظل الأزمات تعمل على توفير سبل مختلفة؛ من أجل تخفيف تداعياتها من على كاهل المواطن المصري البسيط، سواء كانت تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن دعم بطاقات التموين يساعد المواطن في مجابهة الحياة الاقتصادية، وتحسين الحالة الاقتصادية لهذه الطبقة من المجتمع.

الطبقة الأكثر فقرا من أولويات الرئيس السيسي

وأضاف: «الطبقة الأكثر احتياجا ظلت مهملة لفترة طويلة وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعها في الأولويات، وقدم لها الدعم بأشكال مختلفة لأنها من أهم الطبقات في المجتمع وتسمى بـالطبقة الصلبة؛ لأنها تعد خط الدفاع الأول للدولة المصرية في الأزمات، وكانت مهمشة لفترات طويلة والسيسي اهتم بدعمها».

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.