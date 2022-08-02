طرق الحصول على زيادة دعم بطاقات التموين.. 100 جنيه زيادة شهريا

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن طرق الحصول على زيادة دعم بطاقات التموين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء صرف زيادة استثنائية لأصحاب بطاقات التموين في صورة سلع تموينية وليس دعمًا نقديًا للأسر المستحقة للدعم، كأحد طرق الحكومة لدعم الأسرة الأولى بالرعاية خلال الأزمة العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار السلع عالميًا، إذ ستتيح وزارة التموين للأسرة الحاملة للبطاقة التموينية شراء سلع تموينية من منافذ البقالين بقيمة الزيادة المدرجة لكل بطاقة على حدة.

طرق الحصول على زيادة دعم بطاقات التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أن الأسر المستحق لها صرف زيادة دعم بطاقات التموين تم حصرها بالفعل من قبل الحصر الذي أجرته الحكومة بتعاون أكثر من جهة حكومية الذي أدى إلى حصر 9 مليون و100 ألف أسرة، مشيرة إلى أنه ليس مطلوب من الأسر المستهدفة التقدم بأية أوراق سواء عبر المنصات الرقمية أو عبر المكاتب التموينية من أجل الحصول على الزيادة، حيث حصرت الحكومة كل من تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، أو ممن تقل مرتباتهم الشهرية عن 2700 جنيه، وأيضًا الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة، لاستحقاقهم صرف الزيادة.

قيمة زيادة التموين الجديدة

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن سيستم صرف السلع التموينية سيقرأ بيانات البطاقات المراد صرف الزيادة لها من أجل منحهم فرصة شراء للسلع الإضافية بإجمالي مبلغ الزيادة، إذ يختلف مبلغ الزيادة بناء على عدد الأسر المدرجين على البطاقة التموينية الواحدة، كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو ثلاثة لمدة 6 أشهر.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر لمدة 6 أشهر.