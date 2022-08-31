«طاقة النواب»: توجيهات الرئيس بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا حماية للمواطن

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، تمثل حماية اجتماعية للفئات الأكثر احيتجًا وتصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

الرئيس يسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بحرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار، والتي انعكست على السوق المصري مع وجود موجة تضخم عالمية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تستهدف المواطن ومنها إنشاء أسواق سلعية كبرى في العديد من مناطق الجمهورية.

وأضاف «عوض الله»، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة عالميا بشكل غير مسبوق ومتوقع زيادتها مع موسم الشتاء، إلا أن مصر حافظت على استقرار الأسعار وتحقيق دعم كبير من الموازنة العامة لتعويض فارق السعر المحلي عن العالمي.

استعدادات ضخمة لقمة المناخ

وأوضح أن مصر أيضا تقوم باستعدادات ضخمة لعقد قمة المناخ العالمية cop27، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، والتي تأتي في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم في مجالات المناخ والبيئة والتنمية خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت الصين والموجة الحارة التي تجتاح أوروبا، مشيرًا إلى أن أسعار الغذاء والطاقة تمثل تحديا كبيرا للعالم بالأوضاع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية خلفت موجات تضخم تجتاح العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير مما يفرض تحديات جديدة

استراتيجية وطنية لمواجهة آثار الحرب الروسية على أوكرانيا

وشدد النائب، على أن الدولة تواجه الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية في مجال الطاقة والبترول، من خلال استراتيجية تعتمد جديدة تعتمد على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا من خلال تطوير معامل تكرير البترول وإنشاء معامل تكرير جديدة والتوسع في البحث والتنقيب عن الزيت إضافة لتصدير الغاز الطبيعي، كما كثفت أيضا الدولة الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وتستهدف مصر من خلال الاستراتيجية التي قدمتها وزارة البترول أولا الطاقة النظيفة، وكذلك تعويض الاعتماد على الطاقة التقليدية، وجرى التعاقد على إنشاء مشروعات جديدة ومحطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لجذب الاستثمار، واتخاذ خطوات جادة في الاتفاق على أكثر من 50 مشروعًا قوميًا لاستخدام الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أكدت أهمية الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة.