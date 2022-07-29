تفحم سيارة ربع نقل في «قرية صلاح» بالغربية لخلافات على تجارة الياسمين

شهدت قرية نجريج، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، تفحم سيارة ربع نقل أثناء توقفها أمام منزل مالكها.

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة بسيون، محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق لبيان إن كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، بسبب خلافات سابقة على التجارة في زهرة الياسمين.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغٍ من شخص يدعى «محمود.م.ال» مقيم في قرية نجريج، بدائرة المركز، بتفحم سيارته في أثناء توقفها أمام منزله.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بسيون، تفحم سيارة نقل تحمل رقم 9347 ع.ل.ا فضية اللون، في أثناء توقفها أمام المنزل، وكشفت التحريات، عن وجود 6 أشخاص قاموا بالاشتراك مع بعضهم البعض، والاتفاق على إضرام النيران في السيارة المشار إليها، بسبب خلافات مع صاحب السيارة، على تجارة زهرة الياسمين.

ضبط 4 متهمين

وكشفت التحريات عن أنّ 2 من المتهمين أحضرا مادة سريعة الاشتعال، وسكبها أسفل السيارة، وأشعل النار فيها، ما تسبب في تلف السيارة، وتم ضبط 4 من المتهمين، وهروب الآخرين.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإعداد تقرير بشان الواقعة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.