«صحة النواب»: إدراج القطاع الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن نجاحها

رحب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باتجاه الحكومة إلى إدراج القطاع الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكّداً أنَّ هذا الاتجاه يضمن تحقيق النجاح لهذه المنظومة التي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل حق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مقدمة حقوق الإنسان لتوفير الرعاية الصحية الحقيقية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء وبأعلى المعايير الطبية الحديثة في ظل الثورة الصحية التكنولوجية العالمية.

منشآت القطاع الطبي الخاصة ساندت الدولة وقت كورونا

وقال «الوحش» في بيان أصدره اليوم، إنَّ جميع المنشآت والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص حققت نجاحات مبهرة في مساندة الدولة في مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، وفتحت أبوابها أمام المرضى المصابين لعلاجهم.

وأشار إلى أنَّ مؤسسات القطاع الطبي الخاصة تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي أهلتها لتقديم افضل نظم الرعاية الصحية لعلاج المرضى من مختلف الأمراض وإجراء الجراحات الطيبة الكبيرة باحترافية ومهنية، خاصة أنَّها تستعين بأكبر وأكفأ الاستشاريين الكبار من أساتذة الطب بمختلف الجامعات المصرية.

وأكّد «الوحش» الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التي تناولها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي بمقر ديوان عام الوزارة، مثمناً حرص ومتابعة وزير الصحة لمختلف الملفات الصحية لكافة قطاعات الوزارة، وتقديم جميع سبل الدعم، وفقًا لاحتياجات كل قطاع على حدة إلى جانب متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ومعدلات الإنجاز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها.

وأعلن «الوحش» انضمامه مع الدكتور خالد عبدالغفار في تقديم الشكر لكل الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية على جهودهم المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية تُعد امتدادًا وذراعًا أساسيًا للوزارة وأنها حققت نجاحات ملموسة في محافظات المرحلة الأولى «بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس» التي تمّ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي لهذه الإنجازات في 156 منشأة، بسعة 1514 سريرًا، قدمت 13 مليونًا و976 ألف خدمة لـ4 ملايين و647 ألف مواطن، بينهم مليون و892 ألف منتفع تلقوا الخدمة في العيادات الخارجية، و214 ألفًا و418 منتفع خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، إلى جانب 6 ملايين و252 ألف مواطن تلقوا خدمات الرعاية الأولية.

ولفت إلى اتفاقه مع تأكّيد وزير الصحة ضرورة الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حصول كل مواطن على حقه في تلقي خدمة صحية لائقة، مضيفًا أنَّ وزير الصحة ناقش خطة تنشيط السياحة العلاجية باعتبار منشآت الهيئة من أفضل مقاصد السياحة العلاجية في مصر.

الاستفادة من الأطباء المتميزين من المصريين بالخارج

كما أشاد بتأكّيد وزير الصحة والسكان على ضرورة الاستفادة من الأطباء المتميزين من المصريين العاملين في الخارج للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية-بنظام التعاقد- وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والجهات المعنية بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، موضحاً أنَّه سبق وتقدم باقتراح لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لعقد مؤتمر طبي كبير يشارك فيه الأطباء المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات كبيرة داخل مختلف المؤسسات الصحية العالمية للاستفادة من خبراتهم.