عضو «الحوار الوطني»: ندعم توجيهات الرئيس والدولة في التخفيف عن المواطنين

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه.

وقال عبد القوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر ظروف المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتدعيتها التى جاءت بالسلب على العالم بصفة عامة وعلى مصر بصفة خاصة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

الرئيس السيسى مارس دوره الوطني والدستوري

وأوضح «عبد القوي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس دوره الوطني والدستوري في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بإقرار هذه القرارات وكجزء من الحماية الإجتماعية والدعم الذى يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية والمطلوبة.

وتابع: «نحن كأعضاء في الحوار الوطني، وأعضاء في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي داعمين ومؤيدين لقرارت وتوجيهات الرئيس السيس، والدولة حريصة على أن يصل الدعم إلى جميع مستحقيه، وهذا القرار يحسب لرئيس الجمهورية وللدولة المصرية».

صرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

ويأتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى استجابة لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو 3، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.