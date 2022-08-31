عضو الشيوخ عن الدعم الاستثنائي: الرئيس ينحاز دائما للفئات الأكثر احتياجا

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس السيسي، على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة سيجري الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر المقبل، تؤكد حرص الرئيس، على دعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على جميع دول العالم، وفي القلب منها مصر.

الدولة تتحمل أعباء في سبيل دعم المواطنين

وأضاف «الجندي» في بيان، أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالمية، لافتا إلى أن وزارة التموين عملت على زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، لتوفير السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها بأسعار مدعمة، مطالبا الحكومة بمراجعة أسس ومعايير اختيار الأسر الأكثر احتياجا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد عضو الشيوخ، على أن ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها الدولة اهتماما، إذ تعمل القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع الظروف، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومد مظلتها لتشمل نحو 65 مليون مصري.