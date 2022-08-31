رئيس حزب التجمع: زيادة دعم التموين 300 جنيه يخفف عن كاهل المواطنين

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الإجراء الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، إضافة إلى التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، يعد جزءًا من التكليفات التي يوجهها الرئيس للحكومة لتخفيف عبء زيادة الأسعار عن كاهل المواطنين، وهي الزيادة التي شهدها العالم كله.

وأكد رئيس حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تلك الإجراءات تعد ضرورية لتوفر الرضا الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة على جميع الأطراف والتي يعاني منها العالم أجمع.

منع الاحتكار في السلع التموينية والزراعي

وأضاف «عبد العال»، أن الدولة أيضا بخلاف تلك الإجراءات، طرحت العديد من السلع في المنافذ للجمهور، كما تعمل على ضرب ومنع الاحتكار في السلع التموينية والزراعية، بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتابع: «كل تلك الإجراءات تعد مفيدة ومهمة لتوفير مظلة حماية مجتمعية للمواطنين»، لافتًا إلى توجيهات الرئيس بتطور الإنتاج الصناعي سواء في صناعة السلع الغذائية أو السلع الثقيلة لتقليل فاتورة الواردات إضافة إلى ذلك تعمل على توفير فرص عمل للشباب.

ويشار إلى أن الحزمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.