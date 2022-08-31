عضو الحوار الوطني تشيد بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو تيار الحركة الوطنية، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، أن توجيه الرئيس السيسي بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، يعد عملية إنقاذ من قبل الدولة المصرية للأسر المتوسطة والأكثر فقرا، التي تعاني من عدم الاستقرار المادي والاقتصادي.

فاطمة خفاجي: الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تدفع الدولة لمساندة المواطن

وأوضحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعد خطوة ضمن حزمة من القرارات والخطوات تتخذها الدولة المصرية في سبيل حماية المواطن المصري لاسيما في الطبقات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

وقالت «خفاجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة خلال هذه الفترة، بسبب الأزمات الأخيرة، ولعل أبرزها ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، والتي بدورها تحمل المواطن المصري فوق طاقته، خصوصا من الطبقات الأكثر احتياجا فكان لابد أن تلتفت الدولة لهذا الأمر.

أهمية اتخاذ خطوات في التصنيع والزراعة

وأشارت، إلى أن الدولة المصرية تتخذ بالفعل خطوات في سبيل توفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، لافتة إلى أهمية اتخاذ خطوات في التصنيع والزراعة، لما له من أثر على تحسين الوضع الاقتصادي المصري، متابعة: «هذه الخطوات من شأنها توفير عمالة وإنتاج أكثر وبالتالي تتمكن الأسر من مواكبة الغلاء».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، ويجري الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.