حظك اليوم برج القوس الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مولود برج القوس شخص صريح جدًا ومنطلق لا يخشى لوم أحدًا، لذا تجده دائمَا ما يكون متحررًا في كل تصرفاته وأفكاره ويخلو من كل خبث ومكر، وهو شخص اجتماعي ولديه العديد من الأصدقاء، وفي تعاملاته الشخصية والعملية تجده يتكلم بصراحة مطلقة ولا يقصد إيذاء أحدًا بصراحته، ويحب الانطلاق وملئ بالحيوية ويحرص على إسعاد نفسه ومن حوله، كما أنه شخص واثق من نفسه لا يتردد أبدًا، ومحب للمغامرات المليئة بالمخاطر والتحديات.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفية، اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر، وفقَا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تجلس مع نفسك اليوم وتفكر جيدًا وتتأمل في الأحداث من حولك، وتحرص على مراجعة خبراتك السابقة وينفعك ميلك للانعزال وتستفيد منه مستقبلًا، ومن المهم أيضًا أن تعمل في صمت، وألا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تتواجد الشمس في وضع معاكس اليوم بالنسبة لمواليد برج القوس، لذا عليهم ألا يدعوا المشاعر السلبية تسيطر عليهم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.