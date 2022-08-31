حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب شخص شديد الغيرة كثيرا على من يحب، فهو لا يقدر على رؤية محبوبه أو صديق له يتقرب من أحد غيره أو يفضل أحد عليه، لذا يحب السيطرة والهيمنة وفرض قوته ويحاول أن يكون في كل الأماكن التي يكون بها من يحب حتى لا يرى غيره أو يكون تحت عينيه في معظم الأوقات، كما أنه يسعى للانتقام ولا يترك حقه أبدا خاصة إذا تعرض لظلم كبير.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه لقرائها من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 31 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتعامل بصبر وحكمة وأن تنتظر قليلا حتى تتخذ قرارا يخص عملك، كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في قراراتك وردود أفعالك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتحكم في تلقائيتك وأن تلتزم السرية والكتمان وألا تعلن أخبارك، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها لبوابة الوطن.