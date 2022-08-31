حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العذراء من الشخصيات الصريحة والتي تتحدث عما يدور بداخلها بشكل مباشر، فهو يحب أن تكون الأمور واضحة مع الآخرين، مما يجعله يميل للوحدة وعدم المبالاة تجاه مشاعر الآخرين، ومع ذلك فهو من الشخصيات القادرة على تحمل الصعاب والمسؤوليات والضغوط في الحياة والعمل.

وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعطي المزيد من الاهتمام لخطواتك المهنية، وركّز على مراجعة حساباتك جيدا، ومواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: حاول أن تبرز ما لديك من أفكار بهدوء ولباقة لتجد التقدير الذي تتمناه، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.