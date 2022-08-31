حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثيرون، حظك اليوم الذي يتغير على مدار اليوم بسبب حركة الفلك والكواكب على مواليد الأبراج السماوية الشمسية.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 31-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا قراراتك وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف.

حظك اليوم برج الحمل 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، فينوس في منزل الحب تساعدك على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الثور 31-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج الثور 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس تدعمك بمنزل الحب وتعدك بأوقات حلوة ويدفعانك للاهتمام بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-8-2022 على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إصرارا.. قد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر وعطارد في منزل الحب يجعلانك قادرا أن تأسر الأصحاب والأحباب بكل الود والحب والحنان.

حظك اليوم برج السرطان 31-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ اليوم في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم برج الأسد 31-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير، ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم برج الأسد 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

حظك اليوم برج العذراء 31-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعطي المزيد من الاهتمام لخطواتك المهنية، وركّز على مراجعة حساباتك جيدا، ومواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تبرز ما لديك من أفكار بهدوء ولباقة لتجد التقدير الذي تتمناه، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2022 على الصعيد المهني

لديك ثقة بالنفس وروح تحدي، وتعرف كيف تفرض سيطرتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في قراراتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في منزل المشروعات يمنحك طاقة ويدفعك لتوطيد علاقتك بالكثيرين وقد تحقق أرباحا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 31-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الجدي 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

حظك اليوم برج الدلو 31-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة، ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للتأثير في الجنس الآخر أو لعرض آرائك بشجاعة.

حظك اليوم برج الحوت 31-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل، وقد تكتشف أمور خافية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 31-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتقترب ممن تحب بود وذكاء.