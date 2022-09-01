«س وج».. كل ما تريدي معرفته عن تعويض الأجر عن إجازة الوضع للمؤمن عليها

تتساءل الكثير من الفئات المؤمن عليها، عن المزايا التي يحصلون عنها، خاصة السيدات المؤمن عليهن في القطاع الخاص، وفي هذا السياق، أكدت «التأمينات الاجتماعية» على الموقع الرسمي لها، أنه يجرى صرف تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليه بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، كل الأسئلة المتعلقة بتعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع، وفقا لما أوضحته هيئة التأمينات على موقعها الرسمي، كالتالي:

ما هو تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع؟

فى حالة الحمل والوضع للمؤمن عليها، يجرى صرف تعويضا لها عن الأجر، يعادل 75% من أجر الاشتراك، وتلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بـ«قانون الطفل» أو بقانون العمل.

ما هي شروط تعويض الأجر عن إجازة الوضع؟

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 10 أشهر.

كم عدد مرات صرف هذا التعويض؟

يصرف هذا التعويض لمدة 3 مرات طوال فترات التأمين عليها.

كيف يتم الحصول على التعويض؟

- تقدم المؤمن عليها طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع، يشمل اسم المنشأة، ورقم المنشأة، العنوان، واسم المؤمن عليها، والرقم التأميني، وتاريخ الاشتراك بتأمين المرض، وتاريخ الالتحاق بالخدمة لدى صاحب العمل الأخير، وكتابة تاريخ الوضع ومدة الإجازة.

- يعتمد الطلب من صاحب العمل من أصل وصورتين، مرفقا به مستند ميلاد الطفل.

- قرارالإجازة يكون معتمد إداريا من جهة العمل، دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- تسلم المؤمن عليها الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.​

- آخر خطوة هي صرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك، كتعويض أجر​.