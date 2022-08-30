في 7 خطوات.. الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي 2022

الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، يأتي ضمن أبرز الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منذ أكثر من عام، للتيسير على المواطنين، دون أن يقوم المواطن بالذهاب إلى مكاتب التأمينات، حيث يمكن لأى مواطن الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به، أو الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، أو الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، وغيرها من الخدمات.

خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، تكون كالتالي:

- يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، بالدخول على هذا الرابط من هنا.

- يختار خدمة الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي.

- يضغط المستعلم على ​​بدء الخدمة.

- يقوم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به، مثل بيانات الرقم القومي للمستعلم، وادخال الاسم الأول للأم.

- يضغط المستعلم على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب يظهر للمستعلم على الفور بيانات الرقم التأميني.

إنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأميني

وأشارت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه يتم تخصيص رقم تأميني للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، مشيرة إلى أن الرقم التأمينى هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، إذ يتم إنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

رقمنة العديد من الخدمات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يتم العمل على رقمنة العديد من الخدمات، لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، لافتة إلى أن الخدمات الإلكترونية شملت أيضا «الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة، كما شملت أيضا الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج».