التأمينات: عقد مؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المقرر أواخر سبتمبر 2022 في دورته السادسة تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص»، بمدينة شرم الشيخ، سيشهد مناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها.

خطة إصلاح نظام المعاشات

وأشار «عوض»، في بيان صادر عن هيئة التأمينات، اليوم، إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لأطراف العملية التأمينية «المؤمن عليه، صاحب العمل، أصحاب المعاشات والمستفيدين»، والتي اعتبرتها العديد من دول الجوار بأنها ملهمة في مقاصدها وركائزها وتستحق الدراسة، مؤكدا أن مصر وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الاجتماعي في مصر وكذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب على تلك التحديات وضمان الاستدامة المالية للنظام.

رقمنة المنظومة التأمينية للتيسير على المواطن المصري

وأضاف عوض أن نظام التأمين الاجتماعي المصري من أقدم أنظمة التأمين في العالم وتوجد دول عديدة في العالم العربي نظامها متشابه أو مشتق من النظام المصري مما يجعل مصر قبلة رئيسية للعديد من الدول لمناقشة كافة التجارب التأمينية والاستفادة من الخبرات السابقة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مشيراً إلى أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال رقمنة المنظومة التأمينية للتيسير على المواطن المصري.

ودعا عوض كافة المهتمين بقضايا التأمينات والمعاشات في مصر والعالم العربي إلى المشاركة في فاعليات هذا المؤتمر لتعظيم الاستفادة الممكنة لكافة المشاركين مشيرا إلى أنه يمكنهم المشاركة عبر هذا اللينك https://www.events.fintechrobos.com/