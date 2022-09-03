وصول أهالي ضحايا مذبحة الريف الأوروبي لجلسة محاكمة المتهم

وصل إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، منذ قليل، أهالي المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، لحضور جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أفراد أسرتهم والشروع في هتك عرض إحدى الضحايا قبل قتلها.

انهيار أسرة المجني عليهم

وخلال انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في ارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، انهارت الأسرة وبدأوا في الصراخ فور رؤيتهم له، وهو ما سبب حالة من الفوضي داخل جلسة المحكمة، لذلك خلال الجلسة الماضية، منعوا جميعًا من الدخول، وهو ما أصابهم بحالة من الغضب والصراخ.

وجاء في أمر إحالة المتهم «عاطف. م. أ»، قيامه بقتل عدد 5 أشخاص «مزارع وابنتيه وحفيديه»، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، بعدما وضع المتهم للمجني عليهم الخمسة مادة مخدرة وتخلص من حياتهم ذبحًا.

رفض مصاهرته

وأضاف أمر إحالة المتهم، قتل المجني عليه «عادل. إ» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعدما تولد لديه نية إزهاق روحه، بعدما اكتشف سوء فعلة المتهم بابنته وعبثه بها وإمساكه به لتحتدم مواجهتهما ولسابقة ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضه مصاهرته لم يرى سبيلا لستر فعلته المشينة إلا بقتله.

نحر المجني عليهم

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أسرع في جلب سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، بعدما أعمل المتهم نصله بعنق المجني عليه نحرا له، كما سدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده «الصدر والبطن» لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.