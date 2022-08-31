برلماني: استجابة الرئيس لطرح القوى الوطنية وزيادة الدعم انحياز تام للمواطن

أشاد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، ببدء الحكومة في تنفيذ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بصرف 300 جنيه كدعم استثنائي على بطاقات التموين، تصل إلى أكثر من مليون أسرة، مؤكدًا أنه يساند كل خطوات الدولة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطبقات الأولى بالرعاية.

القيادة السياسية تستجيب لأي طرح وطني

قال «تركي»، في تصريحات لـ«الوطن»: إن «القيادة السياسية تستجيب لأي طرح وطني يصب في مصلحة المواطن، ويتمثل ذلك في استجابة الرئيس لطرح القوى السياسية الوطنية، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي، ونحن نؤيد ذلك بشدة»، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أن هناك بعض التجار قد يستغلون هذه الزيادة المقدمة للبسطاء، ويرفعون أسعار السلع أو يحتكرونها.

زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

وأشار إلى أن الإجراءات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها، منها زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، وزيادة الدعم التمويني، جاءت لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية.

جدير بالذكر، أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو 3، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.