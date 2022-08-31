شبكة تليفزيون الحياة تنفرد بالعرض الحصري لحفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

تنفرد شبكة تليفزيون «الحياة» بالعرض الحصري لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الليلة، ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ30.

عمر خيرت وأشهر أعماله الموسيقية

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، «الخواجة عبد القادر، والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش».

ومن المقرر أن يقدم الحفلة الثانية ضمن مهرجان محكى القلعة الموسيقار الكبير، عمر خيرت، في تمام الساعة العاشرة، بكوكبة من المقطوعات الموسيقية المميزة، التي من أبرزها «أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا»، وغيرها.

برنامج حفلات اليوم بمهرجان القلعة

ويبدأ برنامج اليوم الأخير من حفلات مهرجان القلعة في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، بفقرة خاصة مع مجموعة التشيللو state of harmony، التي تضم مجموعة من العازفين المحترفين من الكونسرفتوار، ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج ألوانا موسيقية متنوعة منها التانجو وغيرها من الألحان العربية.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان محكى القلعة، انطلقت الأربعاء قبل الماضي، الذي نظمته دار الأوبرا المصرية، وضمت الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا. وتصدرت شبكة تليفزيون التريند عدة مرات بسبب تلك الحفلات واللقاءات الحصرية لنجوم ونجمات مهرجان القلعة الدولي.