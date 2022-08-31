اليوم.. الموسيقار عمر خيرت يختتم فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة

تختتم فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين، اليوم، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، حيث انطلقت فعاليته يوم 17 أغسطس الماضي.

مجموعة التشيللو تقدم الحفل الأول في فعاليات يوم الختام

ويشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس حفلا غنائيا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة، والتي ستبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين بفقرة خاصة مع مجموعة التشيللو state of harmony، التي تضم مجموعة من العازفين المحترفين من الكونسرفتوار، ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج ألوانا موسيقية متنوعة منها التانجو وغيرها من الألحان العربية.

عمر خيرت يختتم فعاليات اليوم الأخير من مهرجان القلعة

بينما سيقدم الحفلة الثانية الموسيقار الكبير، عمر خيرت، في تمام الساعة العاشرة، بكوكبة من المقطوعات الموسيقية المميزة، التي من أبرزها «أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا»، وغيرها.

شاشة قناة «الحياة» بالعرض الحصري لحفلات الختام

وتنفرد شاشة قناة «الحياة» بالعرض الحصري، لحفلات الختام، اليوم، وذلك بعد أن نقلت جميع فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، التي قدمها أبرز نجوم مصر والوطن العربي في الغناء من أبرزهم علي الحجار، نوال الزغبي، هاني شاكر، بلاك تيما، مدحت صالح، مصطفى حجاج، دينا الوديدي، ياسين التهامي، نادية مصطفى، وغيرهم من نجوم الغناء.

كما تعرض قناة الحياة، حفلات مهرجان القلعة، عبر خاصية «لايف»، على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».