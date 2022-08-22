نجوم حفلات مهرجان محكى القلعة المتبقية حتى آخر أغسطس.. «ختامها عمر خيرت»

يستعد نخبة من نجوم الفن والغناء لإحياء العديد من حفلات مهرجان محكى القلعة 2022، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتستمر فعالياته حتى آخر أغسطس الجاري.

وقال محمد منير، مدير عام الإعلام لدار الأوبرا المصرية، لـ«الوطن»، إن الدورة الحالية من مهرجان محكى القلعة تشهد نجاحا مبهرا وإقبالا كثيفا من الجمهور على الفعاليات منذ أول يوم لانطلاق الحفلات، مشيرا إلى إن أغلب الحفلات كانت كاملة العدد وتجاوز عدد الحضور 4 آلاف متفرج، كما تصدرت أخبار حفلات المهرجان تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

فعاليات المهرجان مستمرة حتى يوم 31 أغسطس

وأضاف أن فعاليات المهرجان مستمرة حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويحيي باقي حفلات المهرجان نخبة من نجوم الموسيقى والغناء، من بينهم المنشد ياسين التهامي يوم الثلاثاء، ودينا الوديدي الأربعاء، ونوال الزغبي الخميس.

وتابع: «ويلتقي الجمهور مع النجم هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى يوم الجمعة، ونسمة محجوب وحنان ماضي يوم السبت، ولينا شاماميان الأحد المقبل، ويختتم المهرجان بحفل الموسيقار عمر خيرت، والذي يشارك في المهرجان للمرة الثانية، فضلا عن العديد من حفلات فرق الموسيقى والغناء يوميا».

خطوات حضور حفلات محكى القلعة في الفترة أغسطس 2022

1 - الذهاب إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بطريق صلاح سالم قبل الساعة الخامسة مساءً.

2 - فتح شباك التذاكر في نفس يوم الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتبلغ ثمن التذكرة 20 جنيه.

3 - الدخول من البوابة الأمنية الإلكترونية الأولى؛ من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحضور.

4 - السير على سُلَّم للأعلى وإبراز تذكرة الدخول أمام البوابة الثانية.

5 - استقلال باص لنقل الجمهور إلى مسرح الحفل على فترات متتالية؛ منعًا للتدافع والتزاحم حفاظا على سلامة الجمهور.

6 - تبدا الحفلة في تمام الساعة الثامنة مساءً لإحياء الفقرة الأولى من الحفلة الثانية في تمام الساعة العاشرة مساء مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30.