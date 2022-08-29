31 أغسطس.. عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يختتم ساحر النغم الموسيقار الكبير عمر خيرت، فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساء الأربعاء 31 أغسطس على مسرح المحكى، كوكبة من إبداعاته الشهيرة منها 100 سنة سينما، عارفة، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا، خلي بالك من عقلك، فاطمة، الحنش، قضية عم أحمد، ضمير أبله حكمت وغيرها.

حفل مجموعة التشيللو state of harmony

ويسبق فقرة عمر خيرت في الثامنة مساء مجموعة التشيللو state of harmony التي تضم مجموعة من العازفين المحترفين من الكونسرفتوار، إذ يتضمن البرنامج ألوان موسيقية متنوعة منها التانجو، الروك وغيرها بالإضافة إلى عدد من الألحان العربية.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين، فتح الستار على فعالياته يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، وبدأها الفنان هشام عباس بحفل غنائي كبير ومميز، حضره عدد كبير من محبيه وقدم لهم عدد من أغانيه الخاصة وكذلك أغاني التسعينيات.

فعاليات مهرجان القلعة

وخلال أيام المهرجان التي امتدت لأسبوعين، شارك عدد كبير من المطربين في إحياء عدد من الحفلات الغنائيةـ،كان من بينهم مدحت صالح وعلى الحجار وهاني شاكر ونوال الزغبي ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومروة ناجى وحنان ماضي ونسمة محجوب وفرقة وسط البلد والشيخ ياسين التهامى واليوم ستحيي فرقة بلاك تيما حفلها الغنائي المقرر في المهرجان.